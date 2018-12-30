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Кремль возмутили успехи ВСУ на Донбассе
В Кремле возмущены тем, что Украина взяла под контроль всю «серую зону» на Донбассе. Об этом говорится в комментарии МИД России на слова советника президента Украины Юрия Бирюкова о взятии под контроль всей «серой зоны» на Донбассе.
«Возмущены заявлением советника президента Украины Юрия Бирюкова, сделанным в эфире телеканала „Прямой“ 26 декабря. Политик буквально заявил следующее: „Практически вся так называемая „серая зона“ уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль“», — говорится в сообщении.
В МИД РФ даже заявили, что это может привести к эскалации конфликта.
«Прекрасно известно, что опасное приближение ВСУ к позициям ополчения — а именно это и происходит в результате захвата украинцами „серой зоны“ — существенно увеличивает риск прямого боестолкновения», — заявили в МИД страны-агрессора.
Как писали «ФАКТЫ», ранее советник президента Украины и помощник главы Минобороны Юрий Бирюков заявил, что Вооруженные Силы Украины контролируют уже всю «серую зону» вдоль линии разграничения огня на Донбассе.
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