Стало известно о серьезном успехе ВСУ на Донбассе

Украина

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) контролируют уже всю «серую зону» вдоль линии разграничения огня на Донбассе. Об этом в эфире телеканала Прямий вечером 26 декабря заявил советник президента и помощник главы Минобороны Юрий Бирюков.

Согласно его информации, с мая 2014 года были освобождены от боевиков две трети «серой» территории.

«Практически вся „серая зона“ сейчас освобождена и взята под контроль», — заявил Бирюков.

В Штабе Операции объединенных сил тем временем сообщают, что боевики на Донбассе не прекращают вооруженные провокации — 26 декабря «режим тишины» был нарушен 7 раз, в т. ч. в одном из случаев зафиксировано применение вооружения, запрещенного «минскими соглашениями». Так, враг осуществил обстрел из минометов калибра 82 мм позиций ООС в районе населенного пункта Гнутово (Мариупольское направление). Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки не допущено. Напротив, у боевиков, по данным разведки есть двое убитых и один раненый.

Напомним, 26 декабря стало известно о смерти в госпитале украинского военного, получившего ранение головы.

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