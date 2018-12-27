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Стало известно о серьезном успехе ВСУ на Донбассе
Вооруженные Силы Украины (ВСУ) контролируют уже всю «серую зону» вдоль линии разграничения огня на Донбассе. Об этом в эфире телеканала Прямий вечером 26 декабря заявил советник президента и помощник главы Минобороны Юрий Бирюков.
Согласно его информации, с мая 2014 года были освобождены от боевиков две трети «серой» территории.
«Практически вся „серая зона“ сейчас освобождена и взята под контроль», — заявил Бирюков.
В Штабе Операции объединенных сил тем временем сообщают, что боевики на Донбассе не прекращают вооруженные провокации — 26 декабря «режим тишины» был нарушен 7 раз,
Напомним, 26 декабря стало известно о смерти в госпитале украинского военного, получившего ранение головы.
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