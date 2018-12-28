Украина

ВСУ на Донбассе закрепились на новых позициях под Горловкой

На Горловском направлении ВСУ прямо под носом у боевиков оборудовали новые позиции. Силы операции Объединенных сил заняли выгодный для оборонительных действий природный рубеж на стыке населенных пунктов Зайцево и Гладосово. Ранее сообщалось, что на Донбассе украинские бойцы взяли в плен боевика из Горловки.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук. По его словам, Горловское направление является одним из самых «горячих» на Донбассе. «Интенсивные обстрелы позиций Объединенных сил, активность ДРГ и высокая концентрация тяжелого вооружения противника требовали от украинского командования немедленных действий по совершенствованию обороны на этом направлении», — сообщает Дмитрий Тымчук.

По его словам, завершение оборудования позиций на господствующей высоте позволяет контролировать местность и не допустить прорыва противника в направлении населенного пункта Новолуганское. «Таким образом, подразделениями ВСУ, обороняющимися на Горловском направлении, завершено усовершенствование „пояса безопасности“ вокруг населенного пункта Новолуганское, оборудованием дополнительных позиций на господствующих высотах повышена устойчивость обороны на этом направлении. Завершено создание системы огня, инженерных заграждений, совершенствуется инженерное оборудование позиций», — сообщает Дмитрий Тымчук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», советник президента и помощник главы Минобороны Юрий Бирюков заявил, что Вооруженные силы Украины контролируют уже всю «серую зону» вдоль линии разграничения на Донбассе.

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