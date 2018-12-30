Упавший метеорит перепугал жителей высокогорного села в Карпатах

Происшествия

В украинских Карпатах на днях упал метеорит. Неординарное событие произошло в высокогорном селе Замагора и изрядно напугало хозяина.

Напомним, несколько дней назад в Хабаровском крае России упал огромный метеорит, который во время падения снес вершину скалы, которая перекрыла часть реки.

Как сообщает ТСН , поздним вечером житель села Замагора Богдан Генсецкий возился на улице возле машины, когда услышал очень громкий звук, от которого у мужчины уши заложило.

Горец подумал, что кто-то гранату бросил, выбежал на дорогу и стал искал хулиганов, а потом увидел, как горит гараж. После того, как Генсецкий огонь затушил, непонятное шипение продолжалось — это шипел камень, который селянин бросил в снег, где тот остывал около 4 часов. От падения метеорита в потолке гаража образовалась дыра.

Поэтому жители горного села предположили, что камень прилетел из космоса, и очень похож на метеорит. Его не удалось расколоть даже топором.

Как сообщает ТСН, профессор кафедры экологии ИФГТУНГ Олег Адаменко подтвердил, что в Замагоре упал метеорит.

«Скорее всего, речь идет о хондрите весом почти 2,5 кг. Это самый распространенный тип каменных метеоритов. Когда он проходил атмосферу Земли, он разогревался до нескольких тысяч градусов. Соответственно, он поплавился. Здесь я вижу камень и железо, никель, поэтому он имеет такой вес», — цитирует Адаменко издание.

Среди коллекционеров метеориты ходовой товар, но фиксированной цены за грамм, килограмм или сантиметр нет — все зависит от того, насколько интересен состав космического пришельца, какой у него размер, вид, история.

Хондриты, как тот, что упал на гараж Богдану Генсецкому, продаются минимум по доллару за грамм, то есть стоит он минимум $ 2,5 тысячи.

Но продавать свою находку горец пока не собирается. Он отдал ее на хранение в Музей гуцульской магии. Мужчина считает, что именно в Карпатах этот метеорит упал не зря, а с ученым договорился после праздников продолжить экспертизу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в японском городе Комаки метеорит упал на крышу частного дома . Находившиеся на тот момент внутри жильцы услышали громкий звук. Музей науки, в который хозяйка дома отнесла камни, пришел к заключению, что они притягиваются магнитом и являются частями метеорита, возраст которого оценивается в 4,5 млрд лет.

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