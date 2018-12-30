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Упавший метеорит перепугал жителей высокогорного села в Карпатах
В украинских Карпатах на днях упал метеорит. Неординарное событие произошло в высокогорном селе Замагора и изрядно напугало хозяина.
Напомним, несколько дней назад в Хабаровском крае России упал огромный метеорит, который во время падения снес вершину скалы, которая перекрыла часть реки.
Как сообщает ТСН, поздним вечером житель села Замагора Богдан Генсецкий возился на улице возле машины, когда услышал очень громкий звук, от которого у мужчины уши заложило.
Горец подумал, что кто-то гранату бросил, выбежал на дорогу и стал искал хулиганов, а потом увидел, как горит гараж. После того, как Генсецкий огонь затушил, непонятное шипение продолжалось — это шипел камень, который селянин бросил в снег, где тот остывал около 4 часов. От падения метеорита в потолке гаража образовалась дыра.
Поэтому жители горного села предположили, что камень прилетел из космоса, и очень похож на метеорит. Его не удалось расколоть даже топором.
Как сообщает ТСН, профессор кафедры экологии ИФГТУНГ Олег Адаменко подтвердил, что в Замагоре упал метеорит.
«Скорее всего, речь идет о хондрите весом почти 2,5 кг. Это самый распространенный тип каменных метеоритов. Когда он проходил атмосферу Земли, он разогревался до нескольких тысяч градусов. Соответственно, он поплавился. Здесь я вижу камень и железо, никель, поэтому он имеет такой вес», — цитирует Адаменко издание.
Среди коллекционеров метеориты ходовой товар, но фиксированной цены за грамм, килограмм или сантиметр нет — все зависит от того, насколько интересен состав космического пришельца, какой у него размер, вид, история.
Хондриты, как тот, что упал на гараж Богдану Генсецкому, продаются минимум по доллару за грамм, то есть стоит он минимум $ 2,5 тысячи.
Но продавать свою находку горец пока не собирается. Он отдал ее на хранение в Музей гуцульской магии. Мужчина считает, что именно в Карпатах этот метеорит упал не зря, а с ученым договорился после праздников продолжить экспертизу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в японском городе Комаки метеорит упал на крышу частного дома. Находившиеся на тот момент внутри жильцы услышали громкий звук. Музей науки, в который хозяйка дома отнесла камни, пришел к заключению, что они притягиваются магнитом и являются частями метеорита, возраст которого оценивается в 4,5 млрд лет.
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