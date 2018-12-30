Общество

День пророка Даниила: что нужно сделать в этот праздник

30 декабря отмечают христианский праздник — День Святого пророка Даниила. Святой Даниил почитается христианами, евреями и мусульманами. Даниил высоко почитается христианской церковью, потому что он предсказал приход в мир Мессии и его появления в Иерусалимском храме.

В этот день принято проводить обряды с огнем, которые сжигают все беды и несчастья, имевшие место в уходящем году. Также можно использовать пламя простой свечи, которое в этот день невероятно мощно очищает энергетику жилья.

Можно провести еще один интересный обряд. Для него понадобится целая неиспользованная свеча и листок бумаги. На листе бумаги нужно написать о том, что беспокоит вас сейчас больше всего. Мысленно стоит переделать все беды и горести, и сказать себе: «Как горит огонь, так пусть беды сгорают».

Затем листок сворачивается и поджигается над свечой. Он должен сгореть полностью. Пепел, оставшийся после сожжения листа бумаги надо аккуратно собрать и выбросить за пределы своего дома.

Также в древности в день Даниила девушки гадали на суженого. Святой Даниил был прозорливым пророком и женщины пытались хоть немного получить его прозорливости, расшифровывая различные знаки и послания.

Кстати, с помощью огня на Даниила очищалось не только жилье, но и сам человек. Обычно красная горящая свеча аккуратно водилась по телу человека. Считалось что этот ритуал отгоняет телесные и душевные болезни. День Даниила был днем очищения, поэтому дома тщательно убирались.

День Даниила -это предпоследний день уходящего года. Считалось, что за ним можно было судить, насколько ясным и теплым будет предстоящий май. Если в день Даниила было ясно и морозно, то и май будет солнечным и теплым.

Как писали «ФАКТЫ», 22 декабря православные и греко-католики отмечали День Святой Анны и вспоминали о чуде зачатия Пресвятой Девы Марии — будущей Матери Спасителя.

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