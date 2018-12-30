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Здоровье

В Минздраве уточнили, какие лекарства украинцы смогут возвращать в аптеки с 1 января

18:39 30 декабря 2018   74
лекарства
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине с 1 января 2019 года вводится возможность возвращения в аптеки лекарственных средств и медицинских изделий. В Минздраве разъяснили, что возвращать можно будет лекарства ненадлежащего качества с предъявлением чека.

Факт ненадлежащего качества лекарства можно подтвердить:

  • заключением о качестве лекарственных средств, выданным подчиненными лабораториями территориального органа Гослекслужбы и/или уполномоченными лабораториями;
  • распоряжением Гослекслужбы о запрете оборота лекарственного средства.

При сдаче лекарства обратно в аптеку потребитель имеет право на возврат денег или на замену препарата аналогичным средством.

Минздрав предлагает, чтобы обезопасить себя и не приобрести некачественные лекарства, проверить их в списке на сайте Гослекслужбы. Также по требованию покупателя аптеки должны предоставить документы, подтверждающие надлежащее качество продукции, например, сертификат качества производителя.

Напомним, ранее было подсчитано, что почти 69% украинцев занимаются самолечением, не обращаясь за помощью к врачам. А более половины всех потребленных лекарствне имеют доказанной клинической эффективности.

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