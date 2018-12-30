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Общество

В киевском метро появилась необычная новогодняя услуга

20:12 30 декабря 2018   137
подарки
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевском метрополитене перед новым годом предоставляется необычная услуга. На ряде станций установлены специальные стенды с подарочной упаковочной бумагой. Бумагу можно взять бесплатно и упаковать в нее приобретенные подарки для родных и близких.

Первая стойка для упаковки подарков была установлена на станции метро «Левобережная». 30 декабря стенды появились на станции «Дворец Спорта». В понедельник, 31 декабря, бокс с упаковочной бумагой будет доступен на станции метро «Лукьяновская».

Напомним, ранее «ФАКТЫ» подсчитали, в какую сумму обойдется подготовка к новогодним торжествам, а также составили список самых востребованных подарков.

Известный украинский дизайнер посоветовал удачные наряды для встречи Нового года, а известный гример поделилась секретами правильного праздничного макияжа.

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