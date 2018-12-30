В киевском метро появилась необычная новогодняя услуга

Общество

В Киевском метрополитене перед новым годом предоставляется необычная услуга. На ряде станций установлены специальные стенды с подарочной упаковочной бумагой. Бумагу можно взять бесплатно и упаковать в нее приобретенные подарки для родных и близких.

Первая стойка для упаковки подарков была установлена на станции метро «Левобережная». 30 декабря стенды появились на станции «Дворец Спорта». В понедельник, 31 декабря, бокс с упаковочной бумагой будет доступен на станции метро «Лукьяновская».

Напомним, ранее «ФАКТЫ» подсчитали, в какую сумму обойдется подготовка к новогодним торжествам, а также составили список самых востребованных подарков.

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