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Неожиданно: Вера Брежнева попала в "черный список" российского телеканала
Популярная украинская певица Вера Брежнева, которая выступает в России и получает там награды, попала в немилость телеканала НТВ. Еще совсем недавно артистка выступала на премии российского канала и даже получила награду «Высшая лига». На сцене Вера Брежнева исполнила свою новую песню «Ты — мой человек» и была очень благодарна за то, что впервые была номинирована на премию и была отмечена наградой.
«Я впервые на этой премии, впервые была номинантом и впервые получила прекрасную «Золотую Сирену» от «Новое радио». Кажется, это самая тяжелая награда, которую приятно держать в руках. Такое впечатление, что это наш «Оскар», — с восторгом говорила Вера Брежнева российским журналистам.
Тем не менее, выступление артистки на шоу ее поклонники в эфире так и не увидят. Дело в том, что номер Брежневой вырезали из эфира. Такое решение приняло руководство канала. Что стало причиной того, что украинская звезда попала в «черный список», пока не сообщают. Говорят, росСМИ обиделись на певицу за то, что она отказала в интервью и несколько раз игнорировала журналистов канала. Сама Вера Брежнева ситуацию не комментирует.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Украину не пустили российского певца Виктора Салтыкова, которого завернули с аэропорта в Киеве.
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