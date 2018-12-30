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Всех военных в Украине обеспечат служебным жильем, — Полторак (видео)
Министр обороны Украины Степан Полторак во время рабочей поездки во Львовскую область выразил надежду, что в следующем году удастся значительно улучшить ситуацию по решению жилищной проблемы военнослужащих. Об этом говорится в сообщении не сайте ведомства.
По словам министра, все военнослужащие, которые на сегодняшний день проходят службу, будут обеспечены жильем по двум формам.
«Первая — это служебное „штатно-должностное“ жилье, строительство которого продолжается по всей стране. Вчера в Чугуеве 92-й бригаде мы вручили уже не просто квартиры, а целых два дома. В следующем году планируем сдать столько же, в том числе общежития для сержантов. Фактически 92-я бригада станет первым подразделением в Вооруженных силах Украины, которое будет полностью обеспечено жильем», — сообщил Степан Полторак.
По словам министра обороны, второй способ решения жилищной проблемы — возможность получать компенсацию от государства за наем военнослужащими жилья.
Кроме того, по словам Степана Полторака, порядок оформления документов станет максимально упрощенным. Нужно будет предоставить лишь три справки, а именно: рапорт на получение компенсации, справку о составе семьи и справку об отсутствии жилья. Раньше эта процедура, по словам Степана Полторака, длилась слишком долго, и право на денежную компенсацию имели исключительно офицеры. Сейчас такое право будет предоставляться также военнослужащим военной службы по контракту.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в нашей стране начал действовать новый порядок предоставления жилья военным. В частности, 16 октября, вступили в силу нормы новой Инструкции по организации обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей жилыми помещениями.
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