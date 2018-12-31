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Украинскому адвокату запретили представлять интересы истцов в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека наложил постоянный запрет на представление интересов истцов в ЕСПЧ украинскому юристу (адвокату) Натальи Целовальниченко. Об этом сообщает «Укринформ».
«Европейский суд по правам человека решил, что украинскому юристу Натальи Целовальниченко надо запретить на постоянной основе представлять или оказывать помощь, как в текущих, так и в будущих делах», — сообщили в суде.
Как объясняется, ЕСПЧ принял решение относительно Целовальниченко учитывая ее «мошенническую поведение и злоупотребление».
«В частности, во многих исках, внесенных в Суд Целовальниченко, представленные документы, имеющие явные признаки подделки. При этом некоторые другие представления она вносила от имени умерших заявителей без информирования суда об их смерти», — пояснили в ЕСПЧ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина передаст в ЕСПЧ данные о неисполнении РФ решения суда по захваченным морякам. Об этом в комментарии рассказал заместитель министра юстиции — Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина. В частности, он напомнил, что ЕСПЧ частично удовлетворил обращение Украины из-за нападения России на украинских моряков. «Суд только частично удовлетворил, потому что это решение Европейского суда не обязывает полностью освободить моряков, но удовлетворил в этой части: обязал РФ предоставить им медицинское обслуживание. Мы сейчас работаем над тем, чтобы собрать соответствующую информацию и подать в ЕСПЧ в тех частях, где мы считаем, что Россия нарушает свое обязательство», — заявил Лещина.
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