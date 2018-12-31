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- 8:22 В Украине стартовала избирательная кампания по выборам президента: объявлены важные даты
В Украине стартовала избирательная кампания по выборам президента: объявлены важные даты
31 декабря в Украине стартовала избирательная кампания по выборам президента. Теперь кандидаты могут официально выдвигаться и вести агитацию. Сами выборы состоятся 31 марта 2019 года.
В соответствии с календарным планом на выборы выдвижение кандидатов продлится до 3 февраля 2019 года. Учитывая, что Центризбирком принимает решение о регистрации/отказе в регистрации в течение пяти дней после подачи документов, точный список фамилий в бюллетене станет известен после 8 февраля.
До 8 марта ЦИК должна утвердить форму, цвет и текст избирательного бюллетеня. Напечатать бюллетени необходимо до 23 марта. До 25 марта каждый избиратель должен получить по почте именное приглашение на выборы.
Предвыборную агитацию кандидатам разрешается вести со следующего дня после регистрации и до 24.00 29 марта 2019 года. До 4 марта должны быть изготовлены информационные плакаты, которые будут размещены на участках. А до 10 марта все предвыборные программы должны быть напечатаны в официальных газетах правительства и парламента («Урядовый курьер» и «Голос Украины»).
Напомним, политологи прогнозировали, что выборы-2019 могут побить рекорд по числу зарегистрированных кандидатов. Впервые в истории в бюллетене может оказаться более 30 фамилий.
Некоторые лица, ранее заявленные как кандидаты, уже успели заявить, что новости о «выдвижениии» были шуткой.
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