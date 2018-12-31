В России зверски убили водителя BlaBlaCar: что известно

Мир

В России ранее судимый мужчина, служивший в «горячих точках», убил 29-летнюю женщину — водителя BlaBlaCar. Ирину Ахматову. 39-летний Виталий Чикирев (кличка «Чекист»), привлекавшийся к ответственности за преступления сексуального характера, состоял в «Боевом братстве». Ранее Киево-Святошинский суд Киевской области арестовал экс-бойца «Правого сектора» по подозрению в убийстве водителя BlaBlaCar Познякова.

Как сообщает «МК», «Чекиста» задержали 30 декабря в городе Гороховце по подозрению в убийстве директора московского общепита Ирины Ахматовой, которая 26 декабля подвозила на своей «Ауди» жителя подмосковного Серпухова.

Сообщается, что в 2009 году «Чекист» был объявлен в розыск за совершение преступлений сексуального характера и осужден. Годом ранее его подозревали в убийстве девушки из-за квартиры, но тогда его причастность не удалось доказать. Экс-наемнику, получившему специальную подготовку, удавалось целую неделю скрываться от правоохранителей — свою кличку он получил из-за способностей к конспирации. У подозреваемого двое сыновей — 15 и 17 лет, которые не единожды попадали в поле зрения местных полицейских.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», популярный сервис BlaBlaCar по планированию поездок на попутных авто начал внедрять платный доступ к бронированию мест у водителей: на один день (за 49 гривен) или на один месяц (за 59 гривен).

Фото с сайта «МК».



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