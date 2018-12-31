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Украинские воины на Донбассе записали трогательное поздравление с Новым годом (видео)
Бойцы операции Объединенных сил на Донбассе поздравили украинцев с наступающим Новым годом трогательным видео. Украинские воины из различных подразделений прочли трогательное стихотворение, прозвучавшее на фоне мелодии Леонтовича «Щедрик».
«Коли проб`є дванадцята година і старий рік зустрінеться з новим,
Згадай про нас. І вся твоя родина, прийми вітання з окопів, побратим.
Ми молимось, щоб новорічне свято могли батьки із дітьми зустрічать.
Ми молимось, аби старенька мати могла дітей в своїй оселі привітать
Ми просим Господа, щоб не свистіли кулі, щоб не здригалася від вибухів земля.
Щоб в новім році не вкорочувались долі. Зі старим роком щоб закінчилась війна.
Коли проб`є дванадцята година і старий рік зустрінеться з новим,
Прийми мої вітання, Україно. З окопів привітання дорогим».
Поздравили украинцев и воины 10-й горно-штурмовой бригады.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы было достигнуто соглашение о введении с полуночи 29 декабря режима тишины. Однако уже 30 декабря боевики дважды нарушали объявленное перемирие.
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