"Богдана, огонь": боевики на Донбассе привлекают собственных детей для войны против ВСУ (видео)

Украина

В сети показали видео, как на Донбассе учат стрелять из автомата маленькую девочку, чей отец — боевик из подрзаделения «Призрак». Маленькому ребенку, одетому в военную форму, дают в руки ППШ и говорят, что нужно убивать «нацистов». Ранее сообщалось, что на Донбассе бойцы ООС взяли в плен боевика из Горловки, который ранее работал в органах МВД.

Видео на своей страничке в социальных сетях разместил ресурс «Новая Горловка». «Огонь, Богдана, огонь. К сожалению, ребенок еще не понимает, что нацисты-фашисты рядом с ней», — говорится в комментарии к видео. На видео слышно, как представляется отец ребенка, которого с малых лет учат стрелять. Роман воюет в подразделении боевиков «Призрак». Снимающий видео боевик спрашивает у девочки, готова ли та к службе. «Да», — отвечает Богдана. Девочке показывают, как пользоваться автоматом ППШ, с которым воевали" дедушки и прадедушки". Боевик говорит, чтобы ребенок стрелял, девочка послушно нажимает на курок и говорит, что поубивает «всех нацистов».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», террористы «ДНР» и «ЛНР» в «патриотических лагерях» учат детей обращаться с оружием и воспитывают ненависть к Украине. В таких лагерях детям, начиная с 9 лет, дают в руки автоматы, учат собирать и разбирать их.

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