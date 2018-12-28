Предатели из МВД: военные на Донбассе задержали боевика "ДНР"-"ЛНР"

Украина

Боевик, взятый в плен военнослужащими одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил, оказался бывшим сотрудником органов МВД. 35-летнего жителя оккупированной Горловки главари боевиков мобилизовали в ноябре 2018 года. Ранее в ООС сообщили, что с начала действия операции на Донбассе потери врага составили около 450 убитыми и около 850 ранеными.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, боевик до 2016 года проходил службу в незаконных военных формированиях, получил ранения и был комиссован по состоянию здоровья, но позже был вновь призван на службу оккупантами. Сообщается, что пленного и его личное оружие передали сотрудникам Службы безопасности. Продолжаются следственные действия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей военные формирования так называемых «армий Л/ДНР» насчитывают 32 тысячи человек, из которых 11 тысяч являются российскими военнослужащими.

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