27.79 / 28.10 31.52 / 32.11
Киев: -1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Трагедия в Магнитогорске: число жертв возросло, о судьбе десятков людей ничего не известно

12:36 31 декабря 2018   178
Взрыв дома в Магнитогорске
Инф. «ФАКТОВ»

Количество жертв взрыва в многоэтажном доме в Магнитогорске (Россия) увеличилось до четырех человек. Ранее сообщалось о гибели двух взрослых и одного ребенка. Судьба 68 жильцов из 110, проживавших в пострадавшем от взрыва подъезде, до сих пор не известна.

Как сообщает ресурс «Лентач», за помощью к медикам обратились 12 человек, из них четверо были госпитализированы. Тем временем власти Магнитогорска сообщают, что под угрозой обрушения находятся еще два подъезда пострадавшего дома.

Речь идет о соседствующих с разрушенным седьмым подъездом — шестом и восьмом. Также сообщается, что губернатор области уже пообещал жилье пострадавшим людям.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали видео с моментом взрыва в доме Магнитогорске.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.

Киев
-1

Ветер: 3 м/с  Ю
Давление: 752 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины