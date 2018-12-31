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- 10:55 Появилось видео с моментом взрыва в жилом доме Магнитогорска
Трагедия в Магнитогорске: число жертв возросло, о судьбе десятков людей ничего не известно
Количество жертв взрыва в многоэтажном доме в Магнитогорске (Россия) увеличилось до четырех человек. Ранее сообщалось о гибели двух взрослых и одного ребенка. Судьба 68 жильцов из 110, проживавших в пострадавшем от взрыва подъезде, до сих пор не известна.
Как сообщает ресурс «Лентач», за помощью к медикам обратились 12 человек, из них четверо были госпитализированы. Тем временем власти Магнитогорска сообщают, что под угрозой обрушения находятся еще два подъезда пострадавшего дома.
Речь идет о соседствующих с разрушенным седьмым подъездом — шестом и восьмом. Также сообщается, что губернатор области уже пообещал жилье пострадавшим людям.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали видео с моментом взрыва в доме Магнитогорске.
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