Появилось видео с моментом взрыва в жилом доме Магнитогорска

Мир

В сети появилось видео момента взрыва в многоэтажном жилом доме Магнитогорска (Россия). Взрыв был настолько силен, что взрывной волной вынесло окна в соседних домах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Магнитогорске подтвердили, что в результате взрыва погибли трое — двое взрослых и ребенок. Судьба 79 жильцов дома пока что не известна. Взрыв в доме прогремел около 6 часов утра, его причиной назвали утечку бытового газа. Из не пострадавшей части дома эвакуированы около 60 человек

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