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В Новой Зеландии встретили 2019 год: в сети показали яркое видео
Жители Новой Зелании одними из первых на планете встретили Новый год. Рубеж между 2018 и 2019 годом был перейден в 13:00 по киевскому времени.
Новый год в столице Новой Зеландии Окленде встречали грандиозным салютом с телекоммуникационной башни Sky Tower. Новозеландцы активно распространяли видео в социальных сетях.
#HNY from #Auckland #Newzealand @skytower pic.twitter.com/aF2MXRjJts— VoyageToTheHeart (@UnifiedLove) 31 декабря 2018 г.
Это сооружение считается самым высоким в южном полушарии — высота телебашни составляет почти 330 метров.
It's officially 2019 in #NewZealand #HappyNewYear2019 pic.twitter.com/uIYpscR5CP— Taniya Wright (@tleew) 31 декабря 2018 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы ВСУ на Донбассе записали для украинцев трогательное поздравление с Новым годом.
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