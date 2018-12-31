Мир

В Новой Зеландии встретили 2019 год: в сети показали яркое видео

Жители Новой Зелании одними из первых на планете встретили Новый год. Рубеж между 2018 и 2019 годом был перейден в 13:00 по киевскому времени.

Новый год в столице Новой Зеландии Окленде встречали грандиозным салютом с телекоммуникационной башни Sky Tower. Новозеландцы активно распространяли видео в социальных сетях.

Это сооружение считается самым высоким в южном полушарии — высота телебашни составляет почти 330 метров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы ВСУ на Донбассе записали для украинцев трогательное поздравление с Новым годом.

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