Украина

Крымчане собрались встречать 2019 год по киевскому времени

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал крымчан встречать 2019 год по киевскому времени, выйдя на свою улицу или во двор (балкон, веранду) 31 декабря 2018 года в 24:00, отметив петардами, хлопушками, бенгальськими огнями вступление в 2019 год.

«Знайте, по московскому времени на улицы и дворы Крыма выползет только пьяная оккупационная быдлота», — написал он.

Инициатива встретила горячую поддержку среди крымских активистов.

«Присоединяюсь к призыву Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, обращенному к крымским татарам и всем жителям временно оккупированного полуострова, сохранившим честь, достоинство и волю к сопротивлению агрессору. Пусть наши враги всегда помнят, что зло и ложь не вечны, что время ответить за их преступления обязательно придет», — написал журналист Айдер Муждабаев.

«Эх…говорю об этом с 14 года… и только в 19 стало понятно, что это важно. Есть еще масса других „мелочей“, которые в корне могут поменять обстановку в Крыму… их опоздали делать ровно как четыре года», — сетует Андрей Таран.

Другие пользователи Facebook отмечают, что не смогут праздновать, как раньше, пока Эдем Бекиров и еще 64 крымских политзаключенных будут оставаться в неволе.

Напомним, оккупационный суд в Крыму арестовал тяжело больного Бекирова на два месяца, поместив его в СИЗО.

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