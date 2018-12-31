27.79 / 28.09 31.52 / 32.09
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Новый год шагает по планете: яркий праздник в Австралии (видео)

15:52 31 декабря 2018   56
Фейерверк в Сиднее
Инф. «ФАКТОВ»

Буквально через два часа после того, как в Новой Зеландии встретили Новый год, праздничный фейерверк начался в Сиднее (Австралия), куда 2019 год пришел в 15:00 по киевскому времени.

Как передает SkyNews, более миллиона человек в Сиднее смотрели праздничный фейерверк, который длился 13 минут. Следующий крупный город, в котором будут отмечать приход 2019 года — Гонконг.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко посоветовала киевлянам и гостям столицы, которые решили встречать Новый год на улице, одеваться теплее — в новогоднюю ночь будет -2−4 градуса, но из-за влажности ощущения будут, как при -4−7 градусах.

Фото с сайта https://news.sky.com

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт

Киев
0

Ветер: 4 м/с  Ю
Давление: 752 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины