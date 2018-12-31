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Новый год шагает по планете: яркий праздник в Австралии (видео)
Буквально через два часа после того, как в Новой Зеландии встретили Новый год, праздничный фейерверк начался в Сиднее (Австралия), куда 2019 год пришел в 15:00 по киевскому времени.
Как передает SkyNews, более миллиона человек в Сиднее смотрели праздничный фейерверк, который длился 13 минут. Следующий крупный город, в котором будут отмечать приход 2019 года — Гонконг.
Happy New Year Australia!— Sky News (@SkyNews) 31 декабря 2018 г.
Sydney has counted down the final minutes of 2018 and has welcomed in the New Year.
Follow the #NewYearsEve celebrations around the world here: https://t.co/PPyo6CPRZq pic.twitter.com/YHeKhYDGVm
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко посоветовала киевлянам и гостям столицы, которые решили встречать Новый год на улице, одеваться теплее — в новогоднюю ночь будет -2−4 градуса, но из-за влажности ощущения будут, как при -4−7 градусах.
Фото с сайта https://news.sky.com
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