Общество

Синоптик рассказала о погоде в Украине в новогоднюю ночь и 1 января

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, температура воздуха в Украине составит от -1 до -6 градусов. На западе и крайнем юге — местами около нуля. Ранее сообщалось, что похолодание вернется в Украину 3 января.

По словам синоптика Натальи Диденко, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Полтавщине ожидается до -8−14 градусов. Небольшой снег или мокрый снег вероятны на западе, севере, в Луганской, Николаевской и Херсонской областях. На остальной территории — без осадков.

«Днем 1 января небольшой снег возможен в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой областях, а также местами на западе Украины и в Луганской области. Но в основном — облачно и сухо», — прогнозирует синоптик. Температура воздуха днем 1 января — от 0 до + 4 градуса, на Левобережье — от 0 до -4 градуса, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Полтавщине -3−6 градусов.

«В Киеве в новогоднюю ночь -2−4 градуса, есть вероятность небольшого снега, однако, скорее во второй половине ночи или под утро. Даже если не будет осадков, влажность все равно высокая — ощущения будут, как при -4−7 градусах», — предупреждает Наталья Диденко тех, кто собрался встречать Новый год на улице. Днем 1 января в Киеве небольшой мокрый снег или туман, температура — 0 + 1 градус.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в первые дни 2019 года температура воздуха в Украине будет от 3 до 7 градусов мороза, а небольшое потепление придет в страну с 5 января.

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