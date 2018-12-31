- 14:18 В Новой Зеландии встретили 2019 год: в сети показали яркое видео
- 13:51 Джамала осталась без елки
- 13:47 Избившие до полусмерти прохожего полицейские встретят Новый год на нарах
- 13:30 "Мы стали сильнее": Порошенко подвел итоги 2018 года
- 13:21 С наступающим: одесские активисты поздравили хозяев игорных залов фекалиями
- 13:19 Синоптик рассказала о погоде в Украине в новогоднюю ночь и 1 января
- 13:14 Развод Ани Лорак и нападение на DZIDZIO: самые громкие скандалы 2018 года
- 12:55 Между Россией и США разгорелся новый шпионский скандал: что об этом известно
- 12:55 «Мы просто схватились за голову»: победители «Х-фактора» о своем выигрыше
- 12:46 Euronews попал в скандал, причислив боевика Захарченко к выдающимся людям, умершим в 2018 году
Синоптик рассказала о погоде в Украине в новогоднюю ночь и 1 января
В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, температура воздуха в Украине составит от -1 до -6 градусов. На западе и крайнем юге — местами около нуля. Ранее сообщалось, что похолодание вернется в Украину 3 января.
По словам синоптика Натальи Диденко, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Полтавщине ожидается до -8−14 градусов. Небольшой снег или мокрый снег вероятны на западе, севере, в Луганской, Николаевской и Херсонской областях. На остальной территории — без осадков.
«Днем 1 января небольшой снег возможен в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой областях, а также местами на западе Украины и в Луганской области. Но в основном — облачно и сухо», — прогнозирует синоптик. Температура воздуха днем 1 января — от 0 до + 4 градуса, на Левобережье — от 0 до -4 градуса, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Полтавщине -3−6 градусов.
«В Киеве в новогоднюю ночь -2−4 градуса, есть вероятность небольшого снега, однако, скорее во второй половине ночи или под утро. Даже если не будет осадков, влажность все равно высокая — ощущения будут, как при -4−7 градусах», — предупреждает Наталья Диденко тех, кто собрался встречать Новый год на улице. Днем 1 января в Киеве небольшой мокрый снег или туман, температура — 0 + 1 градус.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в первые дни 2019 года температура воздуха в Украине будет от 3 до 7 градусов мороза, а небольшое потепление придет в страну с 5 января.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…
Ветер: 4 м/с Ю
Давление: 752 мм