Украина обрела мощного союзника в борьбе за пленных моряков

Украина

Турция на всех платформах будет поднимать вопрос о необходимости освобождения украинских моряков, взятых Россией в плен в нейтральных водах возле оккупированного Крыма, и свободном проходе кораблей через Керченский пролив. Такое поручение президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал министру иностранных дел страны Мевлюту Чавушоглу. Ранее немедленного освобождения украинцев от России потребовали канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом в интервью «Укринформу» заявил народный депутат Украины Мустафа Джемилев. «Мевлют Чавушоглу сказал, что создается впечатление, что Путин не хочет решать этот вопрос и освобождать моряков до выборов. Он рассматривает такой шаг как „подарок“ Порошенко к предстоящим выборам. То есть, он хочет использовать ситуацию как инструмент влияния на наши выборы», — отметил Мустафа Джемилев.

Народный депутат Украины считает такой подход циничным, противоречащим праву и нравственности. «Использовать людей для политических целей — это система заложничества», — добавил Мустафа Джемилев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», координатор группы защиты пленных украинских моряков адвокат Николай Полозов заявил, что органы ФСБ продолжают давить на военнопленных, пытаясь склонить их к признанию вины в уголовном преступлении, самооговору, либо оговору кого-то из товарищей. Для этого к украинцам направляют оперативных работников для бесед без адвокатов, также в провокациях могут использовать сокамерников.

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