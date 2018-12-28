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Украина

От России потребовали срочного освобождения украинских моряков

16:02 28 декабря 2018   14
Эммануэль Макрон и Ангела Меркель
Инф. «ФАКТОВ»

Лидеры Франции и Германии потребовали от России обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив и освободить украинских моряков, захваченных у берегов аннексированного Крыма. Об этом говорится в совместном заявлении Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель.

«Мы приветствуем декларируемую Трехстороннего контактной группой поддержку идеи стабильного, устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня на Востоке Украины», — говорится в документе, обнародованном на сайте посольства ФРГ в Украине. В своем заявлении президент Франции и канцлер ФРГ напоминают о ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму и агрессии РФ в Керченском проливе. «Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного прохода всех судов через Керченский пролив и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых украинских моряков», — заявляют Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что наша страна не откажется от права свободного прохода через Керченский пролив.

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