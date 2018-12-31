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Водитель, который сбежал после смертельного ДТП во Львове, оказался полицейским
В Львове задержали виновника смертельного ДТП, которое случилось 30 декабря на трамвайной остановке по улице Ивана Франко, 68. Там водитель BMW на еврономерах въехал в остановку и буквально раздавил 25-летнюю женщину.
От полученных травм она погибла на месте.
На месте инцидента
Водитель же бежал с места происшествия, при этом свой автомобиль он бросил за несколько сотен метров от остановки.
Полиция смогла установить личность водителя — им оказался 25-летний сотрудник полиции.
Напомним, 25 декабря во Львове смертельное ДТП устроил пьяный судья, а 24 декабря в ДТП в Житомирской области попал депутат. В сети появились фото с места инцидента.
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