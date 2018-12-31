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Происшествия

Водитель, который сбежал после смертельного ДТП во Львове, оказался полицейским

17:33 31 декабря 2018   111
Полицейский
Инф. «ФАКТОВ»

В Львове задержали виновника смертельного ДТП, которое случилось 30 декабря на трамвайной остановке по улице Ивана Франко, 68. Там водитель BMW на еврономерах въехал в остановку и буквально раздавил 25-летнюю женщину.

От полученных травм она погибла на месте.

На месте инцидента

Водитель же бежал с места происшествия, при этом свой автомобиль он бросил за несколько сотен метров от остановки.

Полиция смогла установить личность водителя — им оказался 25-летний сотрудник полиции.

Напомним, 25 декабря во Львове смертельное ДТП устроил пьяный судья, а 24 декабря в ДТП в Житомирской области попал депутат. В сети появились фото с места инцидента.

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