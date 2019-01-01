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Появилось видео новогоднего обращения Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко в новогоднюю ночь поздравил граждан страны традиционным обращением. Глава государства призвал народ Украины к единению на фоне внешней и внутренней угрозы.
Порошенко вспомнил о пленных украинских моряках, захваченных Россией вблизи Крыма в ноябре 2018 года, а также о политзаключенных, которых содержат в российских тюрьмах под разными предлогами.
Особое внимание президент уделил религиозному единению, напомним о предоставлении Украине Томоса. Как ожидается, 6 января Вселенский Патриарх Варфоломей прибудет в Киев и завершит этот процесс. Таким образом Украина получит самостоятельную церковь, независимую от России.
Напомним, в новогоднюю ночь с неожиданным обращением выступил Владимир Зеленский, который заявил, что идет на выборы президента.
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