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Общество

Новогодние поздравления президентов Украины собрали в одном забавном видео

9:45 1 января 2019   1221
Новый год
Инф. «ФАКТОВ»

В сети опубликовали интересное видео, в котором собрали новогодние поздравления всех президентов Украины: Леонида Кравчука, Леонида Кучмы, Виктора Ющенко, Виктора Янукоовича и Петра Порошенко.

На видео продемонстрированы интересные отрывки из поздравлений украинских президентов.

Как писали «ФАКТЫ», в новогоднюю ночь президент Украины Петр Порошенко обратился с традиционным новогодним приветствием к соотечественникам. Полный текст выступления главы государства вы можете прочитать в материале: Порошенко — жителям оккупированных территорий: «Мы обязательно вернемся к вам с миром».

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