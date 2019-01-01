- 12:06 Главарь "ДНР" разозлил народ "щедрыми" новогодними обещаниями
- 12:00 Реформа «аптек» и свободный рынок электроэнергии: что изменится для бизнеса с 1 января
- 11:59 Синоптик рассказал, какой будет погода в первые дни 2019 года
- 11:50 Конец артиста: Зеленский разделил украинцев своим походом в президенты
- 11:39 Попраздновали — и хватит: в Киеве уже открывают пункты утилизации новогодних елок
- 11:24 «Мэри Поппинс возвращается» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино на новогодние праздники
- 11:15 За год в России рухнуло больше полусотни мостов. Как долго продержится Керченский?
- 11:01 Победа на Востоке и возвращение Крыма: митрополит Епифаний поздравил украинцев с Новым годом
- 10:28 Резня на вокзале в Манчестере: среди раненых полицейский
- 9:45 Новогодние поздравления президентов Украины собрали в одном забавном видео
Новогодние поздравления президентов Украины собрали в одном забавном видео
В сети опубликовали интересное видео, в котором собрали новогодние поздравления всех президентов Украины: Леонида Кравчука, Леонида Кучмы, Виктора Ющенко, Виктора Янукоовича и Петра Порошенко.
На видео продемонстрированы интересные отрывки из поздравлений украинских президентов.
Как писали «ФАКТЫ», в новогоднюю ночь президент Украины Петр Порошенко обратился с традиционным новогодним приветствием к соотечественникам. Полный текст выступления главы государства вы можете прочитать в материале: Порошенко — жителям оккупированных территорий: «Мы обязательно вернемся к вам с миром».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 752 мм