Украина

Победа на Востоке и возвращение Крыма: митрополит Епифаний поздравил украинцев с Новым годом

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил всех украинцев с наступившим Новым годом. Предстоятель Православной церкви Украины пожелал всем победного завершения войны с Россией в Twitter.

«Пусть новый год благости Божией дарит нам надежду на победоносное завершение войны на Востоке Украины, возвращение аннексированного Крыма, а затем — наступление мира на нашей многострадальной Родине. Пусть всех нас бережет Господь! С Новым годом, дорогие украинцы!» — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», в новогоднюю ночь президент Украины Петр Порошенко обратился с традиционным новогодним приветствием к соотечественникам. Полный текст выступления главы государства вы можете прочитать в материале: Порошенко — жителям оккупированных территорий: «Мы обязательно вернемся к вам с миром».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter