27.47 / 28.11 31.12 / 32.31
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Победа на Востоке и возвращение Крыма: митрополит Епифаний поздравил украинцев с Новым годом

11:01 1 января 2019   91
Митрополит Епифаний
Инф. «ФАКТОВ»

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил всех украинцев с наступившим Новым годом. Предстоятель Православной церкви Украины пожелал всем победного завершения войны с Россией в Twitter.

«Пусть новый год благости Божией дарит нам надежду на победоносное завершение войны на Востоке Украины, возвращение аннексированного Крыма, а затем — наступление мира на нашей многострадальной Родине. Пусть всех нас бережет Господь! С Новым годом, дорогие украинцы!» — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», в новогоднюю ночь президент Украины Петр Порошенко обратился с традиционным новогодним приветствием к соотечественникам. Полный текст выступления главы государства вы можете прочитать в материале: Порошенко — жителям оккупированных территорий: «Мы обязательно вернемся к вам с миром».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.

Киев
0

Ветер: 3 м/с  Ю-3
Давление: 752 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины