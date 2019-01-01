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Попраздновали — и хватит: в Киеве уже открывают пункты утилизации новогодних елок
Киевские власти открыли 10 пунктов приема новогодних елок для их дальнейшей утилизации. Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Киевзеленстрой».
Так, отнести после праздников новогоднее дерево можно по адресам: проспект Освободителей, 6; улица Электротехническая, 26; улица Тростянецкая, 58А; Московский проспект, 26А; переулок Герцена, 6; Железнодорожное шоссе, 61; проспект Голосеевский, 87; улица Бетховена, 8; улица Новополевая, 95; улица Димитрова, 16А.
Как писали «ФАКТЫ», Новый год остается среди любимых праздников украинцев. Готовятся к новогодней ночи (планируют праздничный стол, покупают подарки близким) около 85% населения страны. Не считают дату праздничной и не присоединяются к торжествам только 5%.
Отметим, что в последнее время многие украинцы отказываются от использования натуральных елок. Среди них есть также и знаменитости.
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