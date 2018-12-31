Джамала осталась без елки

Шоу-бизнес

Известная украинская певица Джамала, которая трогательно поздравила 9-месячного сына, отказалась от главного новогоднего украшения — она осталась без елки. Об этом артистка рассказала в Instagram. Дело в том, что Джамала так и не смогла определиться, какое именно дерево ей нужно.

«Как у вас обстоят дела с елкой? Я в этом году так и не решилась. Натуральные я не покупаю (мне жалко дерево, на один праздник), а искусственные мне не понравились. Так и не выбрала. А вы?», — поинтересовалась у своих подписчиков Джамала и разместила фото, на котором позирует в черном спортивном костюме на фоне нарядного дерева.

Еще на одном снимке певица позирует в ярком розовом костюме на фоне елки в одном из столичных кафе. Она рассказала свой секрет успеха в наступающем году. Певица советует отметить Новый год новым делом.

«Пока не закончился год, начать новое дело. Что это значит? Не откладывать, находя оправдания и говоря себе: „ну, всё, в следующем году с этого начну, стопудово“. А просто взять и уже начать, продолжить в следующем году», — советует Джамала

Сама певица под конец переехала в новую студию, где уже успела создать новую песню.

«Я долго планировала, искала новое место для творчества, потому что дома стало невозможным писать музыку, к счастью. А место оказалось совсем рядом! Музыкальное гнездышко, в котором уже почти написана песня. Почему почти? Потому что основа готова, теперь нужно успеть доделать до Нового года», — сообщила артистка.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что музыкант Сергей Бабкин с семьей уехал встречать Новый год в сказочную Лапландию.



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