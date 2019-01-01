Конец артиста: Зеленский разделил украинцев своим походом в президенты

Политика

В новогоднюю ночь украинский шоумен, актер и лидер студии «Квартал 95» Владимир Зеленский заявил о своих планах выдвинуть кандидатуру на пост президента страны. Это заявление вызвало бурю комментариев в социальных сетях.

Одной из причин такого массового отклика стал тот факт, что обращение Зеленского показали по телеканалу «1+1» за две минуты до нового года, когда обычно показывают поздравление президента. При этом обращение Петра Порошенко показали на «плюсах» уже после полуночи.

Сторонники Зеленского сочли, что таким шагом владелец телеканала Игорь Коломойский потроллил нынешнего главу государства. Впрочем, далеко не все оказались согласны с такой позицией.

«Ролик называется „поздравление президента“. Не Порошенко (Януковича, Ющенко, Кучмы, Кравчука) или теоретически возможных Тимошенко, Бойко, Зеленского, дяди-Вани-из-под-забора. В данном случае это обращение президента как части государственной системы, как функции, фамилия тут лишь необязательный атрибут. На этом подходим к неприятному. Можно убирать поздравление президента, исполнение гимна страны из программы, ссылаясь на другой формат. В конце концов на детских каналах и каналах 18+ этого и так нет. Но, господа, возможно, я ошибаюсь, но нельзя стебаться с этого, передвигать ролик по сетке так, чтобы его появление было абсурдным. Таким образом вы поливаете дерьмом не конкретную личность, но один из институтов государственной власти, либо, в случае с гимном, один из символов госудаственности. Я понимаю, что авторитет государственных институтов, втоптанный в грязь — во многом заслуга и лиц, которые сегодня находятся при власти», — написал по этому поводу известный аналитик Игар Тышкевич.

«Можно как угодно относиться к Порошенко, но новогоднее обращение к народу — это святая прерогатива президента. Во всяком случае на бывшей 1/6 части суши. А не скомороха вроде Зеленского, который не нашел иного времени заявить о своих президентских амбициях. Позор Зеленскому, позор «плюсам», — откровенно написал журналист Денис Попович.

«Новогодняя ночь неуважения к украинцам. В президенты собирается человек, который считает, что Украине не нужно в ЕС и НАТО. На кого это рассчитано? Кто в здравом уме с этим согласен? Кто не при памяти и ещё не заметил войны с РФ? Кому не нужно воевать за свою страну, кто не против сдать ее Путину? Кто мечтает стать героем сериала про идиотов? Кто считает, что два Майдана — всё это зря?», — не скрывал своего возмущения журналист Айдер Муждабаев.

«Пересмотрел «поздравление» Зеленского и чет не понял — почему все решили, что он серьезно заявил об участии в президентской кампании? По-моему, он просто анонсировал еще один сезон «Слуги народа», — предположил журналист Михаил Юдкович.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал актера в его стремлении. Однако некоторые украинцы в ответ на заявление Зеленского призвали пойти в президенты лидера «Океана Эльзы» Святослава Вакарчука.

Напомним, в декабре в интервью Дмитрию Гордону Зеленский заявил, что идет в политику.

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