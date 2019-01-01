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Политика

Порошенко поздравил с Новым годом собравшихся на Софийской площади в Киеве (фото)

14:06 1 января 2019   73
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей женой Мариной Порошенко в новогоднюю ночь приехали на Софийскую площадь в Киеве и лично поздравили присутствовавших там украинцев с Новым 2019 годом. Об этом написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

«На Софийской площади только что. Президент приехал лично поздравить всех, кто празднует возле главной елки страны. С Новым годом, Украина!», — написал он.

Президент пообщался с народом. Многие люди сделали селфи с президентом.

Пользователей сети очень впечатлил поступок президента и они оставили множество комментариев, в которых поздравили Порошенко с Новым годом и пожелали ему победы в следующем году.

«Спасибо, любим и уважаем Петра Алексеевича и непревзойденную Марину. Здоровья и счастья всему украинскому народу! Вместе с Президентом к победе!», — написала одна из пользователей.

«Уже ждем поздравления в качестве президента от Петра Алексеевича с 2020 годом», — добавил другой пользователь.

Как писали «ФАКТЫ», в новогоднюю ночь президент Порошенко также обратился с традиционным новогодним приветствием к соотечественникам по телевидению. Полный текст выступления главы государства вы можете прочитать в материале: Порошенко — жителям оккупированных территорий: «Мы обязательно вернемся к вам с миром».

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