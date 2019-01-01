Оля Полякова показала фигуру в купальнике на пляже в Майами (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая в этом году отказалась от новогодних корпоративов, и проводит время с семьей, показала новые фото. После релакса на горнолыжном курорте в Швейцарии звезда улетела солнцу и морю. Полякова демонстрирует свою роскошную фигуру на пляжах в Майами. Первым фото с отдыха певица поделилась в Instagram.

Правда, на фото она позирует весьма скромно по сравнению с горячими снимками из Мальдив, которые взорвали сеть. Тогда Оля объявила смелый флешмоб «трусы для трусов», ее снимок спародировал ведущий Александр Педан. На этот раз певица выбрала модный цельный купальник с леопардовым принтом. Под фото Оля написала поздравление с Новым годом.

«С Новым годом! Надеюсь он будет для меня таким же успешным, диким и стремительным, богатым на события, победы, путешествия! Я люблю жизнь и уверенна это взаимно! Любите, живите, летите! С Новым годом мои прекрасные, любимые люди! Я рада, что вы рядом!», — написала Полякова.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Джамала в Новый год осталась без елки.

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