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Оля Полякова показала фигуру в купальнике на пляже в Майами (фото)
Популярная украинская певица Оля Полякова, которая в этом году отказалась от новогодних корпоративов, и проводит время с семьей, показала новые фото. После релакса на горнолыжном курорте в Швейцарии звезда улетела солнцу и морю. Полякова демонстрирует свою роскошную фигуру на пляжах в Майами. Первым фото с отдыха певица поделилась в Instagram.
Правда, на фото она позирует весьма скромно по сравнению с горячими снимками из Мальдив, которые взорвали сеть. Тогда Оля объявила смелый флешмоб «трусы для трусов», ее снимок спародировал ведущий Александр Педан. На этот раз певица выбрала модный цельный купальник с леопардовым принтом. Под фото Оля написала поздравление с Новым годом.
«С Новым годом! Надеюсь он будет для меня таким же успешным, диким и стремительным, богатым на события, победы, путешествия! Я люблю жизнь и уверенна это взаимно! Любите, живите, летите! С Новым годом мои прекрасные, любимые люди! Я рада, что вы рядом!», — написала Полякова.
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