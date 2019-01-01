В Киеве проходит факельное шествие в честь Степана Бандеры: онлайн-трансляция

Общество

Вечером 1 января 2019 в Киеве традиционно проходит факельное шествие, посвященное 110-летию со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры.

Как и раньше, в 18:00 активисты собираются у памятника Тараса Шевченко. С зажженными факелами они направляются к центру столицы, где состоятся выступления в честь проводника ОУН-УПА.

Кроме активистов ВО «Свобода» в факельном марше примут участие представители организаций «Правый сектор», «Национальный корпус», «Национальные дружины», «С14», «Сокол» и другие.

Ориентировочно акция продлится до 21:00 сегодняшнего дня.

Напомним, 18 декабря Верховная Рада Украины утвердила постановление «О праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году». В приложении к законопроекту присутствует полный список дат и юбилеев, которые Украина будет отмечать в 2019 году, среди них 1 января — 110 лет со дня рождения Степана Бандеры.

Факельные шествия пройдут и в других городах Украины.

В частности, в Славянске Донецкой области марш сторонников Бандеры стартовал от здания исполкома и прошел по центральным улицам города.

Степан Бандера — украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов — председатель Провода ОУН-Б.

Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук.

Он родился 1 января 1909 в Старом Угринове (Королевство Галиции и Лодомерии, Австро-Венгрия).

Бандера является одним из авторов Акта восстановления Украинского государства от 30 июня 1941 года. 5 июля 1941 года его поместили под домашний арест, а с 15 сентября — в центральную Берлинскую тюрьму. С начала 1942 года по август 1944 он находился в концлагере Заксенхаузен в бункере «Целленбау». В сентябре 1944 года его освободили и предложили участие в руководстве антисоветским вооруженным движением в тылу Красной армии, однако Бандера отклонил предложение и на сотрудничество не согласился.

Убили Степана Бандеру по приказу советского руководства в Мюнхене 15 октября 1959 года. Приказ выполнил агент КГБ Богдан Сташинский. Похоронен лидер ОУН на кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене.

Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович в Facebook отметил, что сейчас в Украине нет ни одной серьезной биографии Бандеры.

«Бандера — символ, который пробуждает бурные эмоции (лютую ненависть или безграничное восхищение), которые не дают спокойно проанализировать его жизнь и наследство. Он стал им еще при жизни и сумел достойно нести это бремя до гибели. Поэтому остается им после смерти. Символом борьбы украинцев за свободу, которую ненавидят, либо восхищаются им», — написал он.

Напомним, в некоторых городах Западной Украины Бандере присваивают звание почетного гражданина. В частности, это сделали жители Червонограда и Моршина (Львовская область), а также столицы Волыни — Луцка.

Как ранее писали «ФАКТЫ», могилу Бандеры на кладбище Вальдфридгоф неоднократно пытались разрушить. Последний раз это произошло осенью 2018 года, когда пропагандист Кремля британского происхождения Грэм Филлипс надругался над могилой Степана Бандеры . Провокатор снял этот процесс на видео и выложил его на своем канале в YouTube. Немецкая полиция сразу же отреагировали на акт вандализма.

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