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Блестящая Ани Лорак засветилась в объятиях леопардового Киркорова (фото)
Популярная украинская певица Ани Лорак, которая показала, как они с дочерью Софией украсили дом, в праздничную ночь засветилась на российских телеканалах. Артистка, переживающая развод, зажигала в экстремально коротком блестящем мини-платье на «Голубом огоньке» с коллегой и другом Филиппом Киркоровым. Эпатажный певец также нарядился во все блестящее и дополнил образ облегающими леопардовыми брюками. Жаркие фото он опубликовал в Instagram.
«Ну, а вот так, мы с Ани Лорак будем зажигать в стиле „Диско“ в „Цвете Настроения Синий“ на Первом канале в Новогоднюю ночь», — написал Киркоров.
Поклонники заподозрили, что артистов связывает не только дружба и раскритиковали их яркие наряды, назвав «диско-шарами».
«Базилио, однако», «Губы как будто кто-то нахлопал по ним», «Киркоров красавец, Ани в этот раз не вызвала восторга», «Я в шоке от тебя Каролина. Ты бы ещё короче бы надела платье» — написали в комментариях пользователи сети.
Также они сообщили, что певица лукавила, когда говорила, что встретит Новый год с семьей. На самом деле она развлекала гостей одного из самых дорогих отелей в Абу-Даби (Арабсике Эмираты). Сразу же после выступления она села в самолет и вернулась в Москву. И Новый год певица вместе с командой встретила в небе.
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