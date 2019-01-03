Олег Осознанный: «Пройдя через многое, я стал психологом, чтобы помогать другим»

Здоровье

— Я чувствовал огненное дыхание смерти. Ничего другого не существовало. Были только я и она. И она дышала леденящим пламенем мне в лицо. Это пламя жгло холодом, замораживая душу, парализуя сердце. Я не мог пошевелиться, казалось, вот-вот наступит трагическая развязка, но она не наступала, а продолжалась мучительная агония, — говорит успешный спортсмен и политик, экс-депутат Киевского областного совета, психоэнерготерапевт Олег Николаевич Осознанный.

— Олег, скажите, почему вы решили заняться психотерапией и с чего все начиналось?

— У меня было непростое детство. Я рос в интернате. Приходилось выживать. Занимался спортом. Первое образование получил в спортивной сфере, работал тренером. В 27 лет поступил на юридический факультет университета Шевченко и сразу начал заниматься политикой. Баллотировался в депутаты от своего родного Дарницкого района Киева (он тогда еще назывался Харьковским). И, что самое интересное, — по мажоритарной системе, не по спискам. У меня были очень серьезные конкуренты, а я особых протекций за плечами не имел. Меня всячески пытались убрать из депутатской гонки, но цели своей я достиг — стал депутатом районного совета.

— Какими были ощущения первого успеха в политике?

— Я сразу почувствовал совершенно другое отношение социума. Почувствовал, что такое маленькая, но власть. Тогда же я стал секретарем комиссии по законодательству, так как был связан с юриспруденцией. После этого четыре года был депутатом, переизбирался, потом — депутатом Киевского областного совета. Занимался партийной работой, трудился в Администрации президента.

— Это был пик вашей политической карьеры?

— Да. А в 2010 году меня остановило мое здоровье.

— Что случилось?

— У меня началась серия панических атак. При этом сильно поднималось давление. Врачи ничего не могли сделать. Никакой власти, карьеры и денег тогда мне уже не хотелось. Был страх, что я в любую секунду могу умереть. Это все прогрессировало до зимы 2013 года. Тогда я решил поехать в Трускавец, оставив дома жену и детей. В то время уже похудел на 20 килограммов и еле передвигался. Панические атаки могли преследовать меня и в поезде. Тем не менее я поехал.

Очередной приступ случился на территории бювета. Меня охватил дикий животный страх. Передать это словами невозможно. Это будто тебе в лицо смерть дышит! Люди, которые ходят рядом, уже далеко. Ты имеешь отношение только с собой. Когда я присел, то уже не смог встать. Меня трясло, давление зашкаливало. Врачи скорой помощи сделали мне укол и отвезли в больницу, где специалисты все равно ничего не смогли сказать, ведь физической патологии не было.

Когда вернулся из Трускавца домой, приступы продолжились. Я тогда не понимал, что со мной происходит. Мне не надо было не только карьеры и денег, но даже семьи, потому что тогда никто меня не понимал. И вот однажды женщина-врач, приехавшая на вызов, сказала, что ни она, ни кто-то другой здесь ничего не могут поделать. Что это все у меня на уровне энергетики и спасти себя смогу только я.

Я прислушался. Вспомнил изученные ранее дыхательные практики, начал заниматься. И у меня получилось! Нормализовалось давление, приступы случались все реже, и я справлялся с ними сам. Сказал себе: если это смерть, то пусть она меня забирает! Я устал и бороться не буду. Отпустил свой страх. И почувствовал умиротворение! Я просто отдался в руки той силе, которая всем управляет: нашим сердцем, дыханием, той энергией, которая существует внутри.

— Вы получили психологическое образование?

— Я поступил в университет Шевченко на факультет психологии в 44 года. Параллельно открыл свой кабинет на площади Льва Толстого. Ведь практика меня интересовала больше всего. За первые два года принял довольно много людей. И во время сеансов я чувствовал, что, кроме меня и пациента, присутствует еще и третья сила, которая помогает мне понимать, с какой проблемой пришел пациент, еще до того, как он начал об этом говорить.

Я считаю, что психология и физиология — это две единые сферы. Психологу нужно понимать, как устроен человеческий организм. Чтобы изучить физиологию, я поступил в Институт висцеральной хиропрактики в Германии. Параллельно занимаюсь в киевской аспирантуре. Также я получаю профессию остеопата, обучаюсь у частных психологов.

К сожалению, времени на все очень не хватает. Я постоянно бегу на какой-либо важный семинар или закрываю кабинет после работы и целиком переключаюсь на учебу. Кстати, недавно получил в Германии международный диплом по висцеральной хиропрактике. Это методика внешнего воздействия на внутренние органы брюшной полости. Известно, что 80 процентов гормона счастья серотонина вырабатывается в кишечнике, поэтому это меня заинтересовало.

— Что в вашей работе самое главное?

— Объяснить человеку простым языком, что с ним происходит. Помогаю ему раскрыться, понять, кто он на самом деле. Убираю тот «мусор», который забивает энергетические потоки человека. Очень часто это какие-то комплексы, непреодоленные эмоции — страх, злость, обида, зависть.

Порой стереотипы и догмы отрицательно воздействуют на человека, заглушая его порывы к творчеству, созидательности, познанию. Осознать — это понять, что есть только мир и ты. Прекрасный, удивительный и красочный мир. И ты в нем, как цветок, который должен вырасти, расцвести и уйти. Но расцвести — это означает выполнить свою миссию и предназначение до конца. Это означает осознать себя, свои возможности. Границы ставим порой не мы. Но мы очень часто верим в поставленные нашим возможностям границы и их поддерживаем. В этих искусственных границах, в нашей клетке некомфортно.

Социум отвлекает и дает человеку понять, что у него должна быть карьера, он должен хорошо одеваться и так далее. И если разобраться, то смысл жизни только в том, чтобы обслуживать свое тело! Создается обманчивая реальность. Это как сон, как фильм. И люди не осознают, где они находятся и как живут. А осознанность — это возможность оторваться от этого сна, этого фильма и посмотреть на людей и себя со стороны.

Человек живет мечтой о квартире, машине, повышении по службе. Потом о новой машине и новом повышении. Ходит на нелюбимую работу. Погрязает в проблемах. И это вместо того, чтобы радоваться возможностям, которые у него есть! Заниматься тем, что приносит счастье и удовлетворение. Каждое утро и каждый день восторгаться миром, изучать и познавать его. Делать то, что будет приносить счастье уже сейчас, а не через 50 лет. Вставать утром со смыслом и со смыслом ложиться. Ведь каждый день — это возможность!

— Олег, если кто-то захочет к вам обратиться, чтобы получить консультацию, как вас найти?

— У меня есть сайт http://olegosoznanniy.com/, там много дополнительной информации, а также мои контакты. Обращайтесь, я буду рад помочь!



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