«Подари Герою кружку»: в Одессе волонтеры устроили праздник для раненых воинов (фото)

Украина

Новый год — это особое праздничное настроение! Именно потому волонтеры Военно-медицинского клинического центра Южного региона Украины, который располагается в Одессе, посетили пациентов этого учреждения. В новогодних костюмах они устроили для раненых бойцов праздник и подарили им 26 тортов и 70 кружек.

«Подари Герою кружку» — это история не о сборе денег, а о счастье в глазах наших защитников на Новый год! — отмечают организаторы. — Сегодня мы устроили настоящий праздник: дарили подарки, ни одного из парней не оставили без внимания. Положительные эмоции, смех и впечатления — это лучшие лекарства для наших героев! Нам, волонтерам, сегодня удалось подарить лучик счастья благодаря помощи и поддержке неравнодушных людей. Вы не представляете, как они радовались, увидев нас в костюмах и получая подарки. Смеялись, как дети!"

Отмечая, что благодаря именно этим героическим защитникам мы имеем возможность спокойно отмечать новогодние и другие праздники в кругу своих родных и близких, волонтеры обращаются к желающим помочь с приобретением лекарств: средства можно перечислять на карточку Приватбанка: 5168 7551 1265 2942.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что бойцы операции Объединенных сил на Донбассе поздравили украинцев с Новым годом трогательным видео. Украинские воины из различных подразделений прочли трогательное стихотворение, прозвучавшее на фоне знаменитого «Щедрика» Леонтовича.

Также в сети опубликовали видео празднования Нового года бойцами Вооруженных сил Украины на передовой, в Авдеевке.

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