Происшествия

Кровавое перемирие: украинская армия понесла первые в 2019 году боевые потери на Донбассе

В первый день наступившего года украинская армия понесла потери на Донбассе. В районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий. Об этом в Facebook сообщили в штабе ООС.

Напомним, боевики в первую же ночь 29 декабря нарушили рождественское перемирие, договоренность о котором была достигнута в рамках Трехсторонней контактной группы.

Подробности гибели бойца 1 января не сообщаются, сказано только, что он погиб вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

Как сообщили в штабе, в течение текущих суток российские оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня. При этом применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. На Луганском направлении из БМП-1 были обстреляны позиции украинских военных у Новотошковского.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские военные закрепились на новых позициях под Горловкой. Силы ООС заняли выгодный для оборонительных действий природный рубеж на стыке населенных пунктов Зайцево и Гладосово.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter