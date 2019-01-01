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Кровавое перемирие: украинская армия понесла первые в 2019 году боевые потери на Донбассе
В первый день наступившего года украинская армия понесла потери на Донбассе. В районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий. Об этом в Facebook сообщили в штабе ООС.
Напомним, боевики в первую же ночь 29 декабря нарушили рождественское перемирие, договоренность о котором была достигнута в рамках Трехсторонней контактной группы.
Подробности гибели бойца 1 января не сообщаются, сказано только, что он погиб вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.
Как сообщили в штабе, в течение текущих суток российские оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня. При этом применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями.
В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. На Луганском направлении из БМП-1 были обстреляны позиции украинских военных у Новотошковского.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские военные закрепились на новых позициях под Горловкой. Силы ООС заняли выгодный для оборонительных действий природный рубеж на стыке населенных пунктов Зайцево и Гладосово.
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