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Атака в Мюнстере: житель Германии умышленно таранил автомобилем нескольких пешеходов
В немецком городе Ботропе (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) в ночь на вторник, 1 января, водитель легкового автомобиля совершил несколько наездов на пешеходов.
Напомним, за 10 минут до наступления Нового года в центре Токио был совершен умышленный наезд на пешеходов. Травмы получили девять человек. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Как сообщает DW, серия инцидентов с автонаездами на западе Германии произошла вскоре после полуночи. 50-летний водитель из Эссена направил свой «Мерседес» серебряного цвета на пешехода на подъездах к центру Ботропа. Прохожему удалось спастись.
Водитель продолжил движение и повторил попытку наезда в районе оживленной площади Берлинер платц. На этот раз под колеса попала группа как минимум из четырех пешеходов, среди которых были граждане Сирии и Афганистана. По данным полиции, несколько человек получили тяжелые ранения.
Водитель попытался скрыться с места происшествия. Остановить его автомобиль удалось полиции в Эссене, мужчину задержали до предъявления обвинений. В Эссене он также пытался сбить людей, стоявших на автобусной остановке.
В общей сложности задержанный совершил наезд на людей в четырех местах, ранив при этом пятерых человек, уточнили в полиции.
У прокуратуры имеются «предварительные данные о психическом заболевании» водителя. Известно также, что он — гражданин Германии.
Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль заявил, что у мужчины было «явное намерение убить иностранцев».
«Следственные органы исходят из того, что имела место целенаправленная атака, возможно связанная с ксенофобскими настроениями водителя», — цитирует издание сообщение правоохранительных органов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в российском Екатеринбурге водитель внедорожного автомобиля Honda, чтобы объехать пробку, выехал на большой скорости на тротуар и сбил троих пешеходов, включая ребенка в коляске. А в Китае мужчина, вооруженный ножом, угнал рейсовый автобус. Сев за руль, он въехал в толпу пешеходов, убив пятерых и ранив 21 человека.
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