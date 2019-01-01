- 21:39 Марш в Киеве в честь дня рождения Бандеры: полное видео
- 21:02 В Магнитогорске прогремел еще один взрыв: первая информация с места ЧП
- 20:50 Во Львове умер один из пострадавших при взрыве на рождественской ярмарке
- 20:30 Массовое убийство в Виннице: названа причина кровавой расправы
- 19:57 В сети показали видео с пьяным российским хоккеистом, устроившим дебош в самолете
- 19:40 Атака в Мюнстере: житель Германии умышленно таранил автомобилем нескольких пешеходов
- 19:15 Томос будет: патриарх Варфоломей подтвердил знаковую дату
- 18:36 Кровавое перемирие: украинская армия понесла первые в 2019 году боевые потери на Донбассе
- 18:16 «Подари Герою кружку»: в Одессе волонтеры устроили праздник для раненых воинов
- 18:05 В Киеве проходит факельное шествие в честь Степана Бандеры: онлайн-трансляция
Массовое убийство в Виннице: названа причина кровавой расправы
Житель Винницы, который 31 декабря сообщил полиции о найденных в его квартире телах двоих детей и женщин, оказался убийцей своей семьи. По предварительной информации следствия, мужчина убил детей, бывшую жену и мать во время очередной ссоры.
Над раскрытием этого ужасного преступления работали около ста полицейских — следователи следственного управления полиции, криминалисты, оперативники отдела раскрытия убийств областного главка полиции и весь личный состав городского отдела полиции.
В результате следственных действий полицейские определились с ключевой версией убийства — мужчина мог расправиться с бывшей женой через длительный конфликт. Год назад супруги развелись, мать злоумышленника проживала с невесткой и внуками, у них были хорошие отношения.
Как сообщили в главке полиции региона, сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Он предоставил информацию следствию, где выбросил молоток, которым наносились смертельные удары. Полицейские нашли и изъяли орудие преступления.
Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения на период досудебного расследования в виде заключения под стражу.
За убийство четырех человек злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об убийстве в Киеве. Там психически нездоровый хозяин квартиры напал с ножом на мать и еще одну женщину, а затем выбросился из окна на шестом этаже.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...
Ветер: 6 м/с 3
Давление: 743 мм