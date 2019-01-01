Массовое убийство в Виннице: названа причина кровавой расправы

Происшествия

Житель Винницы, который 31 декабря сообщил полиции о найденных в его квартире телах двоих детей и женщин, оказался убийцей своей семьи. По предварительной информации следствия, мужчина убил детей, бывшую жену и мать во время очередной ссоры.

Над раскрытием этого ужасного преступления работали около ста полицейских — следователи следственного управления полиции, криминалисты, оперативники отдела раскрытия убийств областного главка полиции и весь личный состав городского отдела полиции.

В результате следственных действий полицейские определились с ключевой версией убийства — мужчина мог расправиться с бывшей женой через длительный конфликт. Год назад супруги развелись, мать злоумышленника проживала с невесткой и внуками, у них были хорошие отношения.

Как сообщили в главке полиции региона, сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Он предоставил информацию следствию, где выбросил молоток, которым наносились смертельные удары. Полицейские нашли и изъяли орудие преступления.

Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения на период досудебного расследования в виде заключения под стражу.

За убийство четырех человек злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об убийстве в Киеве. Там психически нездоровый хозяин квартиры напал с ножом на мать и еще одну женщину, а затем выбросился из окна на шестом этаже.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter