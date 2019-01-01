Общество

Марш в Киеве в честь дня рождения Бандеры: полное видео

Во вторник, 1 января, в центре Киева состоялось традиционное факельное шествие, посвященное 110-й годовщине рождения одного из лидеров украинских националистов Степана Бандеры.

Участники акции в 18:00 собрались в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю. Кроме активистов «Свободы», в парке Шевченко в Киеве собрались националисты «Тризуба Бандеры», «С14», КУН, «Сокола», ОУН и «Правого сектора».

«Национальный корпус» также провел свое шествие. Сторонники НК собирались возле Оперного театра на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого.

Нацкорпус организовал марш без традиционных факелов, все его участники были одеты в красные новогодние шапки. Впереди колонны шли два человека в костюмах снеговиков. Организаторы заявили, что их марш является праздничным и призван нести положительное настроение.

Несколько тысяч участников зажгли факелы и сложившейся колонной прошли по центру столицы до Майдана Незалежности.

Колонну возглавил единственный кандидат в президенты от националистических сил Руслан Кошулинский.

В прошлом году в торжественном шествии по случаю 109-й годовщины со дня рождения Бандеры в Киеве приняли участие около тысячи человек.

Напомним, факельные шествия прошли и в других городах Украины. В частности, в Донецкой области такие акции организовали в Бахмуте и Славянске.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в утвержденный парламентом список торжественных и памятных дат на 2019 год включен день рождения Степана Бандеры . 1 января 2019 года исполняется 110 лет со дня рождения идеолога и активного участника украинского национально-освободительного движения, председателя провода организации украинских националистов.

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