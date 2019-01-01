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Российские юмористы пошутили о Путине с котенком, а затем испугались собственной шутки (видео)

Российские юмористы из Comedy Club сняли забавный ролик о котенке и президенте РФ Владимире Путине. Своим видео комики хотели показать, как делается российское телевидение и что происходит на федеральных телеканалах.

Ролик в Facebook опубликовал российский оппозиционер Алексей Навальный.

«Скетч Камеди клаба про Путина. Довольно смешной. Камеди клабовцы испугались и этот скетч удалили. Таким образом ситуация с удаленным скетчем про Путина — сама по себе скетч. И тоже довольно смешной», — написал Навальный.

Подписчики Навального прокомментировали ролик так:

«Вот про Нагиева — зря: он в команде поддержки президента не замечен, в отличие от Харламова, Батрутдинова и Галустяна. Продажные клоуны».

«Это он снег на обочине не разгрёб — сколько бы амфор нашлось, мама дорогая».

«В своё время за крошку Цахеса закрыли целый канал. Это тоже в точку! Если бы ещё показали каблуки высотой 8 см, точно бы прикрыли!»

«Надо еще снять клип про щуренка, который потерял свою маму и благодаря плешивому снова ее нашел. На сковородке».

«Отличный ролик. Просто супер! Если бы я не приняла решение, что морда крошки Цахеса никогда не появится в моей ленте, с удовольствием бы перепостила!!! А так — просто поржу!»

«Молоденький-то какой, бог нас милует, обновил батюшку, ещё на сто лет хватит».

«Между прочим, там грубейшее несоответствие в кадре, где актер, играющий… йла, выходит из машины. Брюки должны выглядеть вот так.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сети бурно обсуждали странное поведение президента России Владимира Путина на недавних переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко . Пользователи Facebook обратили внимание на непроизольное подергивание ног российского лидера.

А итоги последних переговоров Путина и Лукашенко, были высмеяны в меткой карикатуре.

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