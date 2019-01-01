Украинские моряки открыли огонь в Черном море

Украина

Военно-морские силы Украины (ВМСУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) при поддержке пограничной службы остановили попытку морской контрабанды. Об этом говорится в сообщении ВМСУ.

В частности, ВМС сообщило, что в последние часы 2018 года в территориальных водах Украины было обнаружено судно под флагом Танзании, которое подозревалось в перевозке незаконных грузов.

«Руководствуясь положениями законодательства Украины, а также Конвенций ООН по морскому праву и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, с целью поиска судна и дальнейшего слежения за его действиями по распоряжению командного центра ВМС ВС Украины в море вышел ракетный катер «Прилуки», — сообщили военные моряки.

После обнаружения судна-нарушителя с помощью технических средств и отказа выйти на связь, ракетный катер «Прилуки» начал его преследование. Однако после опроса судно отказалось остановиться.

С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер «Прилуки» открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано к порту Одесса, сообщили в ВМСУ.

Также сообщается, что остановка иностранного судна осуществлялось при поддержке артиллерийских катеров «Аккерман» и «Бердянск».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в украинские пограничники во время патрулирования на море приблизились к оккупированной Россией буровой установке. На встречу сразу выдвинулись корабли ЧФ РФ и береговой охраны Пограничной Службы ФСБ РФ, сообщили в Государственной пограничной службе раины.

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