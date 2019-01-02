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США предоставят Украине оружие: названы сроки
Бывший посол Соединенных Штатов в Украине Джон Хербст считает, что уже через 2−3 месяца США предоставят Украине оружие и объявят новые санкции против России. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».
Хербст убежден, что уже через несколько недель США дадут значительно более сильный ответ на агрессию России против украинских ВМС в Керченськом проливе, чем до этого.
«Уже через 2−3 месяца мы увидим, что США дают оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с этой агрессией. Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум двенадцати недель появится этот намного более сильный ответ США. И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине»,— заявил экс-посол.
Он добавил, что сейчас в США есть достаточно аргументов и для предоставления противокорабельных ракет, и патрульных кораблей, «возможно, и другого военного оборудования».
Кроме того, по мнению Хербста, поддержка Украины в американском Конгрессе сейчас очень сильная. И останется по меньшей мере такой же серьезной, а возможно, еще и усилится после того, как в январе демократы получат контроль над Палатой представителей.
Напомним, 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о санкциях против России за аннексию Крыма и агрессию в отношении Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США анонсировали санкции против 12 российских компаний. Деятельность 12 указанных российских компаний идет вразрез с внешнеполитическими интересами США и национальной безопасностью Соединенных Штатов, считают американские законодатели.
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