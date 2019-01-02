- 8:56 Метели и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды
- 8:38 Обрушение московского моста в новогоднюю ночь: появилось новое страшное видео
- 8:32 «Бегаю на протезе в любую погоду»: незрячий боец АТО принял участие в Марафоне морской пехоты в США
- 8:21 Нужно выходить и говорить правду о войне: Ирма Витовская резко высказалась о "голубях мира" в Украине
- 7:14 В Черкасской области задержали убийцу инспектора рыбнадзора
- 6:47 Поедание рыбьих глаз и тараканов назвали полезным делом
- 6:30 Взрыв в Магнитогорске — дело рук террористов
- 6:14 США предоставят Украине оружие: названы сроки
- 6:07 Процесс пошел: первый приход московской церкви под Черкассами перешел в ПЦУ
- 2:56 ДТП в центре Киева с участием полиции: все ехали на зеленый
Обрушение московского моста в новогоднюю ночь: появилось новое страшное видео
В сети продолжают публиковать видео, снятые в новогоднюю ночь в Москве, где с боем курантов, означающим наступление 2019 года, рухнул мост в парке Горького. В результате чрезвычайного происшествия пострадало порядка десяти человек.
Так, Михаил Голуб в своем Twitter разместил видео, снятое стоящем на мосту человеком и упавшим вместе с другими посетителями парка на находящийся внизу каток. Не исключено, что причиной чрезвычайного происшествия стал перегруз моста, на котором собралось слишком много людей.
Ракурс с обрушившегося моста pic.twitter.com/oaBj9wGvxT— Mikhail Golub (@golub) 1 января 2019 г.
Эксклюзивный материал о катастрофах с мостами, случившихся в соседнем государстве за прошлый год, читайте в эксклюзивном материале на сайте «ФАКТОВ»: «За год в России рухнуло больше полусотни мостов. Как долго продержится Керченский? (фото, видео)«
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...
Ветер: 4 м/с Ю-3
Давление: 739 мм