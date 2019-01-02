Обрушение московского моста в новогоднюю ночь: появилось новое страшное видео

Мир

В сети продолжают публиковать видео, снятые в новогоднюю ночь в Москве, где с боем курантов, означающим наступление 2019 года, рухнул мост в парке Горького. В результате чрезвычайного происшествия пострадало порядка десяти человек.

Так, Михаил Голуб в своем Twitter разместил видео, снятое стоящем на мосту человеком и упавшим вместе с другими посетителями парка на находящийся внизу каток. Не исключено, что причиной чрезвычайного происшествия стал перегруз моста, на котором собралось слишком много людей.

Ракурс с обрушившегося моста pic.twitter.com/oaBj9wGvxT — Mikhail Golub (@golub) 1 января 2019 г.

Эксклюзивный материал о катастрофах с мостами, случившихся в соседнем государстве за прошлый год, читайте в эксклюзивном материале на сайте «ФАКТОВ»: «За год в России рухнуло больше полусотни мостов. Как долго продержится Керченский? (фото, видео)«

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter