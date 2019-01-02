России предрекли тотальную катастрофу в случае полномасштабной войны против Украины

Украина

Российское общество не готово к полномасштабной войне с Украиной. Российско-украинская война станет политической, нравственной и военной катастрофой для РФ. Ранее в Минобороны Украины показали, какие силы Россия сосредоточила на нашей границе.

Как передает Радио Свобода, об этом пишет российский политолог и публицист Андрей Пионтковский. По его словам, после четырех с половиной лет развязанной Россией агрессии в РФ кардинально изменилась атмосфера эйфория «Крымнаша» выветрилась. «К Рождеству 2018 года конфронтация с Украиной застыла в точке бифуркации, когда малейшее отступление будет рассматриваться как личное поражение Путина, а дальнейшая эскалация означает откровенное военное вторжение», — считает политолог. По его мнению, резкой реакции Запада, которая последует за вторжением, Кремль надеется противостоять «ядерным шантажом». Кремлевские генералы, по словам Андрея Пионтковского, уверены, что «декаденский Запад» отступит перед угрозой «новых варваров» — россиян — и пойдет на геополитические уступки.

В то же время он подчеркивает, что российское общество категорически не готово ни к полномасштабной войне с Украиной, что осознают и «околокремлевские пропагандисты» в самой России. В частности, он упомянул участников программы «Большая игра» Дмитрия Саймса и Вячеслава Никонова, которые, в частности, обсуждали, как американский президент Франклин Рузвельт три года готовил граждан США к войне с гитлеровской Германией.

«На Первом канале российского телевидения деловито рассуждают, как эффективнее с учетом мирового исторического опыта убедить русских решиться на массовые убийства украинцев», — пишет Андрй Пионтковский и добавляет, что у РФ нет этих трех лет. «Это понимает и чувствует подавляющее большинство русского народа. Этого не понимает терзаемая комплексами величия и неполноценности российская политическая «элита», — добавляет политолог.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее Андрей Пионтковский заявлял, что целью Четвертой мировой, к которой готовится Кремль, является максимальное расширение «русского мира», распад НАТО и дискредитация США как гаранта безопасности Запада.

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