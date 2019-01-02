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Посольство Украины в США отреагировало на "российский" Симферополь в сюжете CNN
Журналисты телерадиокомпании CNN, показавшие фото новогоднего фейерверка в оккупированном Россией Крыму, назвали Симферополь российским городом. В ответ на это дипломаты из посольства Украины в США посоветовали сотрудникам массмедиа не следовать российскому сценарию. Ранее сообщалось о скандале, в который угодил телеканал NewsOne, продемонстрировавший карту Украины без Крыма.
«Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь — украинский город на Крымском полуострове, оккупированном Россией. Не следуйте российскому сценарию», — говорится в сообщении.
We hope that our friends from @CNN will do better fact checking and content choice. Simferopol is a Ukrainian city in Crimean peninsula occupied by Russia. Don’t follow Russia’s playbook.#CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/UuBSQp87BA— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 2 января 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники хорватского телеканала HRT извинились за карту Украины без Крыма, продемонстрированную во время телеэфира.
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