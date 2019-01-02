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Снегопады, сильный ветер и морозы до минус 18: какой будет погода в Украине в ближайшее время
Первый день нового, 2019 года подарил украинцам мягкую зимнюю погоду. Но уже 2 января в некоторых областях Украины синоптики прогнозируют ухудшение походных условий: метели, гололед и штормовой ветер, которые принес с собой очередной циклон. К счастью, пока это не привело к серьезным проблемам с движением автомобилей по дорогам страны, как это было в конце 2018 года. Но в «Укравтодоре» уже назвали области, где дороги сильно заснежены.
Стоит ли ожидать дальнейшего ухудшения погодных условий в Украине и какой будет погода на Рождество? На эти вопросы «ФАКТОВ» ответили украинские синоптики.
Как рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык, в ближайшее время кардинальных изменений погоды ожидать не стоит.
— На этой неделе начнется постепенное понижение температуры, — сказал Владислав Билык. — В южных и восточных областях дневная температура установится около 0, а на остальной территории страны днем столбики термометров будут колебаться от 0 до 5 градусов мороза. По ночам они могут достигнуть отметок 3—8 градусов ниже нуля.
А вот в конце недели ожидается существенное понижение температуры на севере и в центре Украины. Там по ночам столбики термометров опустятся до 10—15 градусов мороза, а в Черниговской, Сумской и Харьковской областях — до минус 18. Дневная температура в конце недели на большей части страны будет в пределах 3—8 градусов мороза, а в центральных и северных областях — около минус 10.
При этом в течении суток 4 января, а также в ночь на 5 января на востоке и юге Украины (а именно: в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Харьковской областях) ожидается ухудшение погодных условий в связи с прохождением там циклона. Он принесет сильный снег, метели, порывы ветра до 15—20 метров в секунду и гололедицу. Это может привести к значительному усложнению движения на дорогах в этих областях. А вот температурный режим существенно не изменится. Правда, уже с 5 января в этих областях ветер стихнет и также немного похолодает.
Народный синоптик Леонид Горбань уверен, что с 5 января в Украину придет оттепель и Рождество будет со слякотью. Как он сказал «ФАКТАМ», на это указывает народная примета: если в Михайлов день, 21 ноября, был мороз, то на Рождество — вода.
— Такие температурные качели сохранятся в Украине до середины января, — считает народный синоптик. — А вот с 15 января к нам придет настоящая зима: температура воздуха резко понизится до 15—25 градусов мороза. Холодная погода, которая будет временами сопровождаться снегом, продержится практически до конца января. Небольшая оттепель ожидается в последние дни первого месяца 2019 года, но снег полностью уже не растает.
А начиная с 4—5 февраля и аж до 20-х чисел последнего зимнего месяца возможны сильные морозы — до 25—30 градусов. Небольшое ослабление морозов в виде оттепели придет в Украину не раньше 25 февраля. Но продлится оттепель всего пару дней, и на смену ей снова вернутся морозы. Такие холода сохраняться даже в первую неделю марта, когда ожидается до 7—14 градусов мороза. В общем, зима сдвигается, так как погода больше работает по старому стилю, а не по новому, как живем мы.
О том, что не стоит ожидать резких изменений погоды в начале января, ранее «ФАКТАМ» говорил другой народный синоптик Владимир Деркач: «Небольшое потепление, которое пришло в конце 2018 года, сохранится и в начале января».
Ранее синоптики уже прогнозировали, что эта зима порадует украинцев не только температурными рекордами, но и морозами до минус 20.
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