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В Ивано-Франковске ввели дополнительный выходной на Рождество
В Ивано-Франковске городские власти решили ввести дополнительный выходной на Рождество. Городским предприятиям и организациям рекомендуется отдыхать во вторник, 8 января, а отработать дополнительный выходной в субботу, 5 января.
Как объяснил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, с дополнительным выходным у граждан будет больше времени на семью и на посещение церкви.
Инициатива мэра пришлась по вкусу не всем. «А еще можно сделать январь выходным месяцем. Закрыть все учреждения — пусть люди гуляют. Зачем работать? Кому нужна зарплата?» — с сарказмом комментируют жители Ивано-Франковска. «Хочется праздника — пожалуйста, берите отпуск», — добавляют они.
Напомним, согласно календарю государственных праздников, в Украине выходным будет понедельник, 7 января — праздник Рождества Христова. По опросам праздник 7 января будут отмечать 78% украинцев. Кроме того, с 2017 года в Украине введен дополнительный государственный праздник и выходной день — на Рождество 25 декабря.
Фото 0342.ua
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