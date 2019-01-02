Умер известный музыкант Крис Кельми

Шоу-бизнес

В среду, 2 января, российские СМИ сообщили о смерти известного музыканта Криса Кельми. Артист умер 1 января в своем подмосковном доме. Последней 63-летнего музыканта видела его бывшая жена Людмила, которая навещала Криса 30 декабря. После этого Кельми не выходил на связь, сообщил его брат.

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