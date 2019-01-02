- 20:43 Умер известный музыкант Крис Кельми
- 20:35 В Сумах из-за обрыва лифта погиб младенец: фото с места ЧП
- 20:15 Командование ВСУ раскрыло подробности исчезновения бойца на Донбассе
- 20:12 Среди погибших в Магнитогорске есть иностранцы
- 19:27 На популярный у украинцев курорт движется тайфун
- 19:27 За похищение экс-мэра Херсона в Швейцарии задержан бизнесмен
- 18:56 В Ивано-Франковске ввели дополнительный выходной на Рождество
- 18:45 Лобода с дочкой отправилась к акулам
- 18:36 Оккупанты сообщили о подрыве моста в Донецке
- 18:29 В Италии погибла 12-летняя девочка из Украины
Умер известный музыкант Крис Кельми
В среду, 2 января, российские СМИ сообщили о смерти известного музыканта Криса Кельми. Артист умер 1 января в своем подмосковном доме. Последней 63-летнего музыканта видела его бывшая жена Людмила, которая навещала Криса 30 декабря. После этого Кельми не выходил на связь, сообщил его брат.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.
Ветер: 2 м/с Ю-3
Давление: 739 мм