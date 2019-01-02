Украина

Выступление Владимира Зеленского в канун Нового года на телеканале 1+1 вместо традиционного поздравления президента стало демонстрацией неуважения к самому институту президентства в Украине и игрой на чувствах разочарованных граждан. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Алексей Голобуцкий.

По словам Голобуцкого, выступление Владимира Зеленского на телеканале 1+1 вместо новогоднего поздравления президента стало «открытой демонстрацией истинного неуважения даже не к Порошенко как личности, а к самому институту президентства».

«Такого даже при Януковиче не было. Это признали даже те, кого и близко нельзя назвать „порохоботами“. Всю страну разыграли. Только это ничуть не смешно. Это — явный перебор», — написал Голобуцкий.

По мнению политолога, владелец телеканала, таким пассажем со стороны своего протеже «грубо и цинично» сыграл на чувствах тех людей, которые разочарованы в чем-то в своей стране. Это, по словам Голобуцкого, снижает шансы Зеленского на политические перспективы.

«Хотите президентом видеть человека не из политики? Ешьте. Только за этим стоят олигархи, у которых такие зеленские — разменные монеты. А товар — это мы с вами. Надеюсь, что после такого откровенного плевка в сторону самого понятия „президент Украины“ не очень много граждан захотят видеть этого комедианта во главе Украины», — подытожил эксперт.

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